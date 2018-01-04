Всем сотрудникам Белого дома запретили пользоваться личными мобильными телефонами во время работы на Западном крыле, в котором расположена администрация президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила: «Безопасность и неприкосновенность технологических систем Белого дома являются приоритетом администрации Трампа, поэтому начиная со следующей недели в Западном крыле более не разрешается использовать личные устройства — ни гостям, ни персоналу»

При этом служащие могут продолжить работу на служебных устройствах. В то же время, сотрудники Белого дома обеспокоены тем, что в случае необходимости дети и другие члены их семей не смогут с ними связаться.

Сообщается, что запретить использовать мобильные телефоны потребовал руководитель аппарата Белого дома Джон Келли из соображений безопасности.