Тренер БК УНИКС Прифтис: исход матча с АСВЕЛом решили детали и везение

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Детали и удача определили результат стартового матча топ-16 баскетбольного Кубка Европы с французским АСВЕЛом, заявил главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис.

Встреча группы Н, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 88:84 в пользу хозяев паркета.

"Очень тяжелый матч, я такого и ожидал. Слава богу, что сыграли всего один овертайм, а не три. Главное, что мы начали с победы. Но были моменты, когда мы должны были лучше атаковать и распоряжаться мячом, а в итоге делали глупые ошибки. И в ответ получали жесткие трехочковые. В итоге игра повернулась так, как вы все видели. Мы могли победить и в основное время, но не получилось, все решили маленькие детали и везение", - сказал Прифтис, которого цитирует официальный сайт УНИКСа.