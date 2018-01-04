Турчинов назвал «позорным фарсом» военную кампанию РФ в Сирии

Военная компания РФ в Сирии превратилась в «позорный фарс».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил: «Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле — на похоронную процессию».

Этим заявлением он отреагировал на данные о потерях российских войск в Сирии 31 декабря 2017 года. Турчинов добавил, на авиабазе в Хмеймиме было уничтожено не менее четырех бомбардировщиков Су-24, два истребителя Су -35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.