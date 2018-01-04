В 2017 году МТО Черноморского флота в интересах сил перевезено более ста тысяч тонн различных грузов

В 2017 году в рамках обеспечения мероприятий боевой подготовки сил ЧФ органами материально-технического обеспечения, вспомогательными судами, железнодорожным и автомобильным транспортом перевезено более ста тысяч тонн различных грузов.

Порядка 10 вспомогательных судов флота решали задачи обеспечения сил ВМФ в Средиземном море, среди них плавмастерские, большие и средние морские танкеры, килекторное судно.

В 2018 учебном году основные усилия органов МТО сосредоточены на обеспечение деятельности сил в океанской и дальней морской зонах, плановой боевой подготовки береговой и авиационной компоненты флота, а также обеспечение ввода в состав ЧФ новых кораблей, вспомогательных судов, новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.