В Армении расчеты БЛА налетали более 500 часов за 2017 учебный год

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, за учебный 2017 год совершили более 500 часов вылетов.

За общее число часов вылетов беспилотная авиация разных типов, стоящая на вооружении российского соединения в сложной горной местности преодолела более 20 тыс. км. Данные показатели превышают на 10 % показатели аналогичного периода предыдущего учебного года.

Важной особенностью применения БЛА в Закавказье является суровый резко меняющийся климат высокогорной местности, который требует от военнослужащих дополнительной профессиональной подготовки при выполнении задач и влияет на аэродинамические и электронные показатели техники.

Подразделение БЛА российского соединения ЮВО регулярно применяется в интересах командира военной базы, артиллерийских, танковых, разведывательных подразделений и в различных тактических учениях с целью мониторинга обстановки в зоне ответственности и корректировки огня реактивных систем залпового огня и орудий.

В текущем году подразделение БЛА будет применять свои современные комплексы в интересах «ударных» подразделений соединения, ротных тактических групп, а также в разведывательно-ударных и огневых контурах.