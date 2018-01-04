В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома, есть раненые

В Днепре неизвестные ворвались на территорию частного дома и устроили там стрельбу.

В Нацполиции в Днепропетровской области сообщили: «Событие имело место 3 января 2018 года в 20:20 в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. На двор частного дома забежали неизвестные и начали стрелять. В результате мужчины, которые находились во дворе дома, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в больницу».

При этом о состоянии здоровья потерпевших на данный момент не сообщается. Сейчас полиция ведет работу над опознанием и задержанием злоумышленников.

Фото: