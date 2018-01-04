В Днепре устанавливают антитеррористические урны

В Днепре начали устанавливать урны нового образца. На данный момент установлено 500 урн, в течение года планируют установить еще 3000.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко рассказал, что в новых урнах предусмотрены отдельные отсеки для мусора и для окурков, поскольку данный формат позволяет избежать возгорания. Этот бак открывается специальным ключом. Отмечается, что чтобы освободить контейнер от мусора, необходимо провернуть ключ и открыть дно бака, подобная конструкция облегчает собирание мусорных пакетов.

Кроме того, баки соответствуют европейским требованиям и созданы по специальной антитеррористической технологии. При попадании взрывоопасных предметов урна не разлетится в разные стороны, потому что изготовлена из оцинкованного металла и окрашена в покрасочной камере.

Эти урны будут крепить к специальным трубам-стойкам, а в некоторых местах — к опорам.

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