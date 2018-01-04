В главном офисе «Киевстара» заявили о масштабном обыске

В главном офисе оператора «Киевстар» сегодня прошли обыски.

Президент компании Петр Чернышов сообщил: «Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора».

По его словам, компания в течение двух лет судится с Госфискальной службой, которая, по его словам, считает, что «Киевстар» недоплатил около 1,5 млрд грн в бюджет Украины. Также, он добавил, что обыск связан с делом, в котором имеется три договора, заключенных еще прошлым руководством компании.