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» » В главном офисе «Киевстара» заявили о масштабном обыске

В главном офисе «Киевстара» заявили о масштабном обыске


Добавлено: 04 янв 2018 в 19:42, Категория: Украина
В главном офисе «Киевстара» заявили о масштабном обыске

В главном офисе оператора «Киевстар» сегодня прошли обыски.

Президент компании Петр Чернышов сообщил: «Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора».

По его словам, компания в течение двух лет судится с Госфискальной службой, которая, по его словам, считает, что «Киевстар» недоплатил около 1,5 млрд грн в бюджет Украины. Также, он добавил, что обыск связан с делом, в котором имеется три договора, заключенных еще прошлым руководством компании.



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Добавлено: 04 янв 2018 в 19:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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