В Кабуле прогремел взрыв: 15 погибших, десятки раненых

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 человек.

Местные СМИ отмечают: «По меньшей мере 15 человек убиты, а около 20 — ранены во время взрыва в районе Банае в PD9 в Кабуле в четверг вечером. Очевидцы сказали, что это был террорист-самоубийца».

По предварительным данным, взрыв произошел примерно в 20:30 по Кабулу (18:30 по Киеву). Жертвами стали в основном правоохранители, которые работали в этом районе.

Сотрудники службы безопасности пока не прокомментировали данный инцидент.