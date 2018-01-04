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В Кабуле прогремел взрыв: 15 погибших, десятки раненых


Добавлено: 04 янв 2018 в 22:45, Категория: Украина
В Кабуле прогремел взрыв: 15 погибших, десятки раненых

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли 15 человек.

Местные СМИ отмечают: «По меньшей мере 15 человек убиты, а около 20 — ранены во время взрыва в районе Банае в PD9 в Кабуле в четверг вечером. Очевидцы сказали, что это был террорист-самоубийца».

По предварительным данным, взрыв произошел примерно в 20:30 по Кабулу (18:30 по Киеву). Жертвами стали в основном правоохранители, которые работали в этом районе.

Сотрудники службы безопасности пока не прокомментировали данный инцидент.



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Добавлено: 04 янв 2018 в 22:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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