В Мариуполе «народный мэр» получил тюремный срок

За незаконные попытки стать «мэром» Мариуполя местный житель получил срок.

С мая 2014 г. мужчина занимал должность директора частного предприятия «Альянс ПС». Он активно занимался поддержкой «ДНР» в Мариуполе. Он сделал попытку захвата власти в городе, желал занять место «народного мэра» и выступал за изменение конституционного строя Украины.

Александр Фоменко провозгласил себя «народным мэром» и приступил к своим фиктивным обязанностям.

В суде он частично отрицал свою вину.

Рассмотрев все показания свидетелей и военнослужащих, участвующих в задержании «народного мэра», суд признал его виновным по ч.2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и был осужден на 6 лет и 9 месяцев.