В Мариуполе женщина открыла стрельбу по окнам жилого дома

В Мариуполе патрульные задержали женщину, стрелявшую по окнам жилого дома.

Пресс-центр полиции в Донецкой области сообщает: «В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились испуганные дети».

Во время розыскных действий в маршрутном такси увидели похожую по описанию женщину. Выяснилось, что ею оказалась 30-летняя жительница города.

В ходе проверки у нее нашли пистолет и патроны к нему, после чего ее передали следователям Приморского отделения полиции.

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