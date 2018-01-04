В Министерстве обороны Украины сообщили хорошую новость с Донбасса

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе не пострадал ни один боец Вооруженных сил Украины.Такой информацией поделился спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.В Минобороне подтвердили информация из штаба АТО о незначительном количестве нарушений на Донецком направлении. Там враг пять раз открывал провокационный огонь.Невзирая на все старания террористов, украинские военнослужащие не отвечают на обстрелы и придерживаются режима тишины, который был установлен в конце декабря 2017-го года.