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» » В наступившем году «молодые» летчики бомбардировщиков Су-34 опробуют новый авиационный тренажерный комплекс

В наступившем году «молодые» летчики бомбардировщиков Су-34 опробуют новый авиационный тренажерный комплекс


Добавлено: 04 янв 2018 в 14:43, Категория: Общество
В наступившем году «молодые» летчики бомбардировщиков Су-34 опробуют новый авиационный тренажерный комплекс

В наступившем году экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) пройдут обучение на современном авиационном тренажерном комплексе в Воронежской области.

«Поступление в авиационные части ЗВО новейших тренажерных комплексов позволяет экипажам самолетов, не расходуя ресурс боевых машин, в полном объеме отрабатывать все элементы подготовки, в том числе взлеты и посадки на различные аэродромы, полеты в простых и сложных метеоусловиях, нештатные ситуации, отказы систем, а также применение авиационных средств поражения по различным целям», - заявил первый заместитель командира авиационного соединения ЗВО полковник Роман Костенюк.

В настоящее время в авиационных соединениях и воинских частях ЗВО, базирующихся в Ленинградской, Курской, Тверской, Воронежской и Псковской областях функционирует более 20 подобных комплексов - тренажеры самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ми-8 МТВ-5, Ми-35 и Ка-52.

Справочно:

Современный тренажерный комплекс, установленный в авиационной части ЗВО, выполнен в виде реальной кабины бомбардировщика Су-34. Он смонтирован в интерактивной сфере, которая позволяет воссоздать 100% присутствия в системе коллимационной визуализации и шестиступенной динамическая система подвижности, позволяющая пилотам ощущать созданную ими нормальную, продольную и боковую перегрузки.



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Добавлено: 04 янв 2018 в 14:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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