В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили, что в оккупированной Макеевке боевик в состоянии алкогольного опьянения нанес незначительное повреждение автомобилю миссии.

В отчете миссии в период с 19:30 2 января до 19:30 3 января сказано: «В подконтрольной „ДНР“ Макеевке (12 км к северо-востоку от Донецка) мужчина повредил транспортное средство СММ».

Также, в миссии добавили: «3 января, располагаясь в Макеевке, СММ видела двух мужчин, которые, очевидно, находились в состоянии алкогольного опьянения, и утверждали, что они являются членами „ДНР“. Один из них приблизился к СММ, делая гневные замечания. Вскоре, через некоторое время, СММ видела, как тот же мужчина ударил ногой пластиковую решетку радиатора автомобиля миссии, припаркованного в 10–15 м от места пребывания наблюдателей, нанеся незначительные повреждения транспортному средству. СММ немедленно покинула тот район».