В порту Сирии «застряли» 10 украинских моряков

В Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

Об этом сообщил руководитель проектов одесской благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко.

По его словам, накануне в его организацию обратились родственники моряков. В частности, речь шла о жителе Одессы, пятерых херсонцах, трех жителях Николаева и киевлянине.

Как рассказал Шевченко, украинцы 4 месяца назад заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан — на борт судна. Однако выяснилось, что судно находится в Сирии, которая с 2011 года в состоянии гражданской войны. Капитан порта Тартус взял у украинцев паспорта и другие документы, после чего отказался возвращать, чтобы «они сидели на борту и не бродили где-то».

Шевченко акцентировал, что зарплату морякам не выплачивают. Долг уже превысил 50 тысяч долларов.

На борту судна груза нет, и все это время оно ни разу не покидало пределы порта.

Как отметил Шевченко, в результате вмешательства дипломатических служб Украины удалось добиться того, чтобы на борт хотя бы в минимальном объеме поставлялись вода и провизия. При этом, украинцы не могут вернуться на родину, поскольку капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как в неуправляемом состоянии оно создает прямую угрозу судоходству и экологии. Документы морякам до сих пор не вернули.

«Ждем реакции со стороны Министерства социальной политики и правоохранительных органов Украины на действия посредника при трудоустройстве», — отметили в «Ассоль».

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