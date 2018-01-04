В России не могли посадить самолет на котором летел Путин

Самолет президента России Владимира Путина, на борту которого он летел на отдых в Хакасию, около часа был вынужден кружить вокруг аэропорта Абакана из-за густого тумана.

Источник в авиационных кругах региона сообщил, что перемещение самолетов, борт № 1 вошел в зону аэропорта Абакана около 17:00 по местному времени (12:00 по Киеву), после чего, заняв эшелон в 2900 м, начал кружить.

При этом уже в 17:46 по местному времени (12.46 по Киеву) самолет все же совершил посадку в аэропорту Абакана.

Сообщается, что в Хакасии российский президент намерен отдохнуть несколько дней. Известно, что компанию ему составит министр обороны России Сергей Шойгу, прилетевший в регион накануне.