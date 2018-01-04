В сеть выложили фото уничтоженных в Сирии российских самолетов

В сеть выложили снимки поврежденных самолетов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Отмечается, что фото разместил российский журналист Роман Сапоньков на своей странице в соцсети. В СМИ отмечают, что в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

При этом в Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии, однако опровергли уничтожение самолетов.

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