В «Сокольниках» открылся хаски-парк «Сказки на Аляске» и готовится к открытию Кинологический стадион

Завершено строительство первого в Москве Кинологического стадиона, который предназначен для профессиональной работы с собаками и спортивного тренинга.

На торжественную церемонию открытия, старт которой намечен на 11:00 13 января 2018 г. приглашаются все желающие,. В программе открытия запланировано проведение тестовых испытаний по ВН — международному нормативу «собака-компаньон», на которой будут оценивать уровень послушания собаки, контакт с хозяином, отношение к посторонним людям и городской среде. Время проведения — с 11:00 до 13:00.

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На стадионе будут регулярно проводиться испытания и соревнования как по национальным видам кинологического спорта, таким, как Общий курс дрессировки, Защитно-караульная служба, так и международным нормативам: IPO, Обидиенс, Аджилити, Кинологический фристайл, Фризби-фристайл. Московские спортсмены смогут тренироваться на стадионе ежедневно с 6:00 до 24:00, кроме понедельника. Также на стадионе в этом году для собаководов пройдет цикл обучающих семинаров и лекций, которые будут вести лучшие спортсмены и ветеринары.

На стадионе регулярно будут проходить совместные тренировки спортсменов для подготовки к крупным стартам, таким, как Кубок России и Чемпионат России. Также на стадион приглашают и владельцев собак, интересующихся тренировками спортсменов и подготовкой к соревнованиям. Там же можно посмотреть, как проходит обучение собак на групповых занятиях и даже присоединиться к занятиям с кинологами.

А сегодня, 4 января, в парке «Сокольники» открылся хаски-парк «Сказки на Аляске», где все желающие могут поиграть с собаками хаски и покататься на собачьих упряжках.

В хаски-парке, занимающем площадь более 7 тысяч квадратных метров, построены декорации быта народов Крайнего Севера, трасса для катания на упряжках и пеший маршрут, зона для проведения мастер-классов, а также игровые зоны для метания копий и стрельбы из лука.

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