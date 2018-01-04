В Украине разработали новый реактивный гранатомет: первые фото

Специалисты конструкторского бюро «Луч» разработали новый реактивный гранатомет калибра 107 мм.

По информации, он заменит советский реактивный пехотный огнемет «Рысь», который в 2014 году был снят с вооружения, так как истек срок хранения смеси. Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона.

Кроме того, главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Также, он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

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