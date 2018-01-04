Венгер назвал несерьезным пенальти в ворота "Арсенала" в матче с "Челси"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал несерьезным пенальти в ворота его команды в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу с "Челси".

Встреча, прошедшая в среду в Лондоне на "Эмирейтс", завершилась со счетом 2:2. В середине второго тайма в ворота "канониров" был назначен пенальти на Эдене Азаре, который сам же бельгиец и реализовал, сделав счет 1:1.

"Я не хочу начинать разговор об отдельных решениях, потому что это расстраивает меня. Пенальти на Азаре? Это несерьезно", - сказал Венгер, которого цитирует Би-би-си.

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что результат матча, победу в котором "синие" упустили в добавленное ко второму тайму время, его разочаровывает.

"Жаль, потому что когда у вас так много шансов забить, вы должны выигрывать матч. Вместо этого мы говорим о ничьей против хорошей команды, но в этой игре мы заслужили победу, поскольку мы создали много шансов. Мы должны быть разочарованы, у нас был отличный шанс выиграть, но мы должны принять окончательный результат", - отметил Конте.