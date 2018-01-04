Вера Курочка и Петр Шепель не торопятся со свадьбой

Любви и понимания между нами в разы больше, потому что теперь много времени мы можем проводить наедине. Мы по-прежнему учимся договариваться между собой, но я не верю, что бывают идеальные отношения, в которых всё на сто процентов гладко. Как бы мы ни ругались, ни у кого из нас никогда не возникало мысли, что мы можем пойти разными дорогами.Самый популярный вопрос в моих социальных сетях: «Когда состоится ваша свадьба?» Чтобы дать ответ на такой вопрос, сперва должно состоятся предложение руки и сердца. Предложения пока не было, я Петра к таким моментам не подталкиваю и не завожу разговор, потому что знаю, что ему очень хочется, чтобы это было сюрпризом, чтобы момент был идеальным. И он этот момент выжидает, но пока обстоятельства складываются таким образом, что подходящей ситуации он не видит. Может быть, он и планирует, но такие планы со мной, естественно, не обсуждаются. Самая главная задача на сегодняшний день и на этот год – быть счастливыми, для этого нам нужно быть вместе, развиваться и идти только вперед.