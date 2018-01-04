Жителей КНДР предупредили о вреде смешивания пива с водкой

В КНДР объявили, что, водку и пиво лучше употреблять отдельно. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап.

Жителям КНДР разъяснили, что «водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер», так как злоупотребление этим правилом приведет к проблемам со здоровьем.

» Если слишком много употреблять алкогольные напитки или смешивать водку с пивом, это может плохо повлиять на сердце и печень, которые играют важную роль в регулировании температуры тела,» — сказано в сообщении.

Смесь водки и пива в Северной Кореи называют пхоктханчжу.