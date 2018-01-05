Агент: ни один турецкий клуб не делал предложений по игроку "Зенита" Кришито

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Ни один турецкий футбольный клуб не делал предложений по переходу защитника санкт-петербургского "Зенита" Доменико Кришито, заявил агент итальянца Андреа Д'Амико.

В четверг турецкий портал Fanatik сообщил, что "Фенербахче" готов предложить за переход Кришито до двух миллионов евро. Ранее турецкие СМИ сообщали, что в услугах Кришито также заинтересован "Галатасарай".

"В том, что пишут газеты, нет ничего истинного. Ни один турецкий клуб не обращался к Кришито и не выходил с предложением. Миммо (прозвище игрока) - футболист "Зенита", по крайней мере, до окончания срока действия контракта. Не исключено, что в ближайшие дни может быть достигнуто соглашение с руководством клуба о продлении соглашения", - сказал Д'Амико, которого цитирует itasportpress.it.

Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года, его нынешний контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2018 года. Перед началом нынешнего сезона итальянец стал капитаном "сине-бело-голубых".