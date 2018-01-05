Астрономы нашли несколько загадочных коричневых карликов

Недавние исследования NASA показывают ряд коричневых карликов. Используя космический телескоп Джеймса Уэбба, ученые попытаются решить эту тайну.Группа ученых собирается использовать этот телескоп, который будет запущен в этом году, чтобы узнать секрет коричневых карликов по поведению экзопланет и звездообразованию в регионе, где расположены эти карлики. Предыдущее исследование показало, что именно это коричневые карлики могут быть более массивными, чем Юпитер. Считается, что карлики могут быть в 70 раз больше, чем газовый гигант, но у них нет топлива для горения и излучения, подобно звездам. До сих пор неизвестно, как они сформировались или из чего они состоят. У нескольких карликов есть звезды-партнеры, а некоторые остаются одиночными.Исследователь Этьенн Артигау (Etienne Artigau) руководил командой, которая будет изучать коричневый карлик SIMP0136. Он один из самых близких к Солнцу и, возможно, имеет экзопланету. С помощью телескопа и его инструмента Transit Spectroscopy исследователи хотят обнаружить различные молекулы в атмосфере коричневого карлика.