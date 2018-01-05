Билл Гейтс: Человечество движется в правильном направлении

Миллиардер в своей колонке для Time рассказал, что современный мир и общество становятся лучше. СМИ слишком сгущают краски, освещая мировые события.

По словам Гейтса, человечество движется в правильном направлении. Он заметил, что доля людей, живущих в крайней нищете, снижается, а более 90% детей на всей планете получают образование.

СМИ создают слишком тревожную обстановку, перебарщивая с негативными новостями и излишне сгущая краски. «Плохая новость обращает на себя внимание, хорошая пролетает мимо», — полагает Гейтс.

Он также заявил, что в какой-то мере тот факт, что негативные истории привлекают повышенное внимание, внушает надежду в человечество. Однако Гейтс считает, что без хороших, вдохновляющих новостей, положительных примеров и героев не будет и надежд.