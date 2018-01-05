Большую часть импортного угля в 2017-ом году Украина получила из Российской Федерации

Таким образом, Украина импортировала 19,7 млн тонн угля на 2,7 млрд долларов. Канада продала украинской топливной системе около 6,64% нужного количества сырья.

Отмечается, что за этот объем Украина заплатила не менее $2,7 млрд. Украина импортировала из РФ в 2017 г. угля на не менее, чем на $1,55 млрд, что составляет 56,57% от всего его импорта.

В течении следующего года Украина импортировала угля на $1,467 млрд, экспорт составил приблизительно $44,762 млн.

Вместе с тем Украина также экспортировала уголь в РФ на $57,4 млн, в Словакию — на $41,5 млн, в Турцию — на $2,5 млн. Словакия получила украинский уголь на 41,5 млн (39,36%), Турция — на 2,5 млн (2,43%), иностранные государства - на 3,9 млн долларов (3,72%), сообщает ТАСС. Из США за этот период было импортировано угля на $682,014 млн (24,85%), из Канады — на $182,200 млн (6,64%), из других государств - на $327,653 млн (11,94%). Потребность в импорте угля появилась после потери контроля над Донбассом, где располагаются основные шахты по добыче топливного элемента.