Депутат ГД: Украину ждут «очень серьезные события» в этом году

Заявления МИД Украины о том, что поездка в РФ для украинцев — «билет в один конец», являются агонией руководства государства, которое потеряет власть в этом году, считает член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

Министерство иностранных дел Украины ранее заявило, что не советует гражданам страны ехать в Россию, так как для украинцев это «билет в один конец». В департаменте консульской службы МИД сослались на данные Службы безопасности Украины, которая ранее заявила, что российские спецслужбы задержали в Москве гражданина Украины, участника военной операции в Донбассе Олега Негоду, поехавшего к своим родственникам.

«Это уже агония сегодняшних руководителей Украины. Это с народом Украины ничего общего не имеет. Вы же знаете, что на территории РФ миллионы украинцев, более 3–4 миллионов человек. И вы можете себе представить, что если этим людям будет запрещен въезд в Россию? Хотя это пока рекомендация… Это всего лишь агония», — сказал Тайсаев РИА Новости.

Как подчеркнул парламентарий, исходя из анализа происходящего на Украине, он пришел к выводу, что эту страну в 2018 году ждут серьезные перемены, так как «точка невозврата» пройдена.

«В этом году произойдут очень серьезные события, вот увидите. Мне кажется, дни тех людей, которые незаконно захватили власть на Украине, путем переворота пришли к этой власти, они эту власть в этом году потеряют. Мне так кажется», — заключил политик.