Запрос в Конституционный суд подавал Сергей Сырбу — депутат от Демократической партии Молдовы, составляющей парламентское большинство.

«Президент может посылать законы на доработку, однако не не менее одного раза», — подчеркнул председатель КС Тудор Панцыру.

До этого Игорь Додон два раза отклонял принятый парламентом закон о блокировке вещания из нашей страны.

Таким образом, эти два лица могут временно исполнять обязанности президента страны Игоря Додона, сообщает РИА Новости.

В суде выделили, что в данном случае подпись под документом может поставить премьер страны, либо председатель парламента. Согласно конституции, президент Молдавии, невзирая на разногласие, был обязан утвердить закон, ежели парламент его принимает два раза.

Молдавии позволил парламенту обойти президентское вето на закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из РФ. В своем обращении депутат попросил судей рассмотреть его в срочном порядке из-за вероятного «конституционного блокирования, которое может воздействовать на работу законодательного органа». «Идет речь о цензуре, основанной на двойных стандартах, в стиле правящих в государстве демократов».

Речь идёт об информационных программах военного либо политического содержания.