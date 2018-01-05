Федерика Могерини: финансовая блокада Кубы неприемлема

Верховный представитель ЕС по задачам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в процессе своего двухдневного визита на Кубу 4 января подвергла критике политику эмбарго США в отношении Кубы.

Также, по известиям пресс-центра ведомства, Могерини упомянула «неоднократные контакты» с США в Организации Объединенных Наций по поводу блокады.

В свою очередь, МИД Кубы сказал в своем «твиттере», что Могерини заверила в продолжении работы ЕС, направленной на то, чтобы «положить конец» блокаде со стороны Соединенных Штатов Америки.

Напомним, руководитель дипломатии Европейского союза прибыла в островное государство, чтобы увидеться с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом. Мы уже договорились о сотрудничестве на ближайшие два года. «Блокада оказывает негативное воздействие на экономические и торговые отношения ЕС с Кубой», — выделила верховный представитель ЕС. Но поддержка отношений, углубление и расширение сотрудничества в интересах ЕС, Кубы и всего интернационального сообщества.

Куба готова на союз с США? Страны — члены ЕС обеспечивают около 30% турпотока в карибскую страну.