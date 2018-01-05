Форвард "Ливерпуля" Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах признан лучшим африканским футболистом 2017 года, сообщается в официальном микроблоге Африканской конфедерации футбола в Twitter.

В прошлом году Салах помог сборной Египта завоевать путевку на чемпионат мира в России, где египтяне станут соперниками российской сборной по групповому этапу турнира.

Лучшей сборной 2017 года признана команда Египта, а лучшим тренером - возглавляющий египтян аргентинец Эктор Купер.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY

— CAF (@CAF_Online) 4 января 2018 г.