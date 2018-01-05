Главный муфтий Египта наложил фетву на биткоин

В своей речи муфтий подчеркнул высокую волатильность криптовалют и спекулятивный характер торговли ими.

Основным муфтием Египта шейхом Шавки Алламом издана запретительная фетва на операции с биткоином.

В фетве также отмечается, что «биткоины воспрещены шариатом, так как они наносят вред отдельным лицам, группам лиц либо учреждениям». Собственный запрет шейх Аллам объяснил тем, что криптовалюта запрещена исламом, ведь строится она на мошенничестве, обмане и лжи.

Фетва — правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют сотрудники мусульманского духовенства.

В этом случае мнение муфтия совпало с решением властей Египта, которые объявили криптовалюту вне закона еще в начале зимы 2017-ого года. По утверждению Шавки Аллама, криптовалюта, вне зависимости о том, о какой конкретно идёт речь, не подкреплена никакими материальными активами, и она может быть выпущена без контроля централизованной власти, не подвержена надзору со стороны регулирующих органов. По его мнению, данная особенность криптовалюты может оказывать подрывающее влияние на правовую систему, так как дает возможность своим пользователям уходить от уплаты налогов, отмывать деньги, заниматься мошеннической деятельностью и снабжать средствами террористов.