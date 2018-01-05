Госдума РФ: «Порошенко пора просить прощения у граждан Украины»

Президент Украины Петр Порошенко вместо заявлений о прощании с Россией должен просить прощения у своего народа.

Такое заявление сделал заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая. Она отметила: «Порошенко впору просить прощения, а он опять голосит о прощании… Прощание вместо прощения — в этом весь Порошенко. Его прощальные и, на самом деле, неумные заявления только усугубляют его и без того большую вину перед украинским народом. Поэтому вместо смешных „прощай“ ему в пору уже сейчас просить прощения у граждан Украины за принесенные беды и страдания».