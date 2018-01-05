Исследование: что люди говорят во сне

Французские сомнологи изучили содержание разговоров во сне, пишет Live Science.Оказалось, сонные бормотания негативнее обычной речи: в них в четыре раза чаще употребляется слово «нет» и в 800 раз чаще — ругательства.Чтобы это выяснить, исследователи пригласили 230 добровольцев в лабораторию сна и записали около 900 обрывков фраз. Затем фрагменты сравнили с образцами французской устной речи.У большинства участников наблюдались нарушения сна. 59 % сказанного за ночь не удалось разобрать — это было невнятное бормотание, шепот или смех. Из того, что поддалось расшифровке, 24 % составляли негативные высказывания, 22 % содержали брань, в 10 % случаев встречалось слово «нет».По мнению доктора Карла Бэйзила из Колумбийского университета, разговоры во сне имеют более сложную структуру, чем считалось прежде. Эксперт подчеркивает, что высказывания грамматически верны, а это свидетельство активной работы мозга на всех стадиях сна.Выводы исследования созвучны теории «симуляции угрозы», согласно которой человек сталкивается с неприятностями во сне, чтобы наяву легче их преодолевать, то есть кошмары — это тренировки.