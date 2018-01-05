Итудис: "Барселона" в матче Евролиги с ЦСКА играла на инстинкте выживания

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Барселона" в матче 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с московским ЦСКА была как раненый зверь, заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

Встреча, прошедшая в Испании в четверг, завершилась со счетом 85:72 (25:17, 22:25, 19:13, 19:17) в пользу каталонцев.

Неудача в Каталонии: поражение ПБК ЦСКА от "Барселоны" в матче Евролиги. Фото

"Поздравляю "Барселону", они играли лучше нас и заслужили победу. Мы старались вернуться в игру после неудачного старта и нашли пути добраться до пяти очков отставания к перерыву. Хозяева играли, как раненый зверь, на инстинкте выживания. Я уже говорил перед матчем, что в игре "Барселоны" видны очевидные улучшения, это заметно как по их успешным матчам, так и по неудачным", - сказал Итудис, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

"Соперники находили хорошие броски, наказывали нас в переходах, получили много вторых шансов. Мы не смогли справиться с их скоростью и физической борьбой. Мы получили хороший урок. Говорили, что надо подойти ко второму раунду скромно, готовиться к каждому матчу. Но оказались не готовы играть так же отчаянно", - добавил тренер ЦСКА.