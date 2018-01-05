Из-за конфликта «Грузинский Легион» покинул 54-ю бригаду ВСУ

Добровольческое подразделение «Грузинский Легион» в полном составе покинул 54-ю отдельно-механизированную бригаду ВСУ, заявив о некомпетентности ее командира Алексея Майстренко.

На своей странице в соцсети «Грузинский Легион» написал: «20 декабря 2017 года Грузинский Легион своим полным составом покинул 54 Бригаду из- за некомпетентности командира Майстренко Алексея и его окружения, а также незаконных приказов, изданных им. О деталях операции прошедшей 16 декабря 2017 года при которой были ранены 11 бойцов Грузинского Легиона и 25 Батальона мы обязательно сообщим на пресс конференции в ближайшие дни».

Кроме того, в «Грузинском Легионе» обещают опубликовать аудиозаписи:» Аудиозапись разговора командира Грузинского Легиона с командиром 54 Бригады, капитаном Холмовским и Сергеем Федосенко, где командир 54 Бригады отдает приказ Сергею Федосенко уволить бойцов Грузинского Легиона по «несоответствию», а также аудиозапись с телефонными угрозами бойцам Грузинского Легиона».

Также, в подразделении добавили, что командир 54-й бригады и Сергей Федосенко отняли у бойцов «Грузинского Легиона» всю амуницию и личные вещи, которые были собраны волонтерами АТО за 4 года .

В «Легионе» сообщили: «Просим всех волонтеров, которые передавали нам необходимые вещи, срочно отреагировать на эту ситуацию! Также хотим добавить, что 3 человека грузинской национальности, оставшиеся в 54-ой Бригаде, не состоят больше в Грузинском Легионе и более не представляют Грузинский Легион».

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