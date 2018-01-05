Кабмин утвердил новую редакцию госпрограммы по развитию медицинской промышленности

Правительство России утвердило новую редакцию государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Об этом сообщается на сайте кабмина.

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« В новой редакции государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы включены мероприятия по созданию отечественных иммунобиологических препаратов с принципами действия, основанными на новейших мировых достижениях в области иммунобиологии, по реализации прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, расширен перечень целевых индикаторов и показателей госпрограммы, сформирован раздел по опережающему развитию приоритетной территории Дальнего Востока»,- говорится в документе.

Кроме того, уточнены сроки реализации, наименования и объёмы финансирования семи инвестиционных проектов ФЦП.

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