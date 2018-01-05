Как поднять популяцию в России

Сегодня в стране остро стоит проблема демографии.Очень популярна теория, объясняющая такую ситуацию наложением двух демографических ям, пришедших из 40-х и 90-х годов. Количество женщин, способных рожать к 2032 году уменьшится на 30 % по пессимистическим прогнозам демографов.

Что делать, какие меры предпринять, чтобы население нашей страны не убывало - таким вопросом озабочены СМИ, политики, чиновники, ученые и т.д.

Министр труда и соцзащиты Топилин недавно сделал "открытие" в области демографии, заявив, что «Рождаемость сегодня — это не тот фактор, не тот инструмент и не тот элемент демографической политики, который может дать увеличение населения» (цитата по «РИА Новости») на форуме Общероссийского народного фронта .

Пока министры, условно говоря, путают педали газа и тормоза, попробуем осмыслить проблему стратегически и понять ,что же можно НЕ делать для улучшения демографической картины в России. Мы приготовили список тех мер, которые напрямую отрицательно влияют на демографию. Исключив, искоренив эти вредоносные влияния, инициативы, программы и т.п. , страна сможет, наконец, вздохнуть полной грудью. Список этих анти-демографических мер, разумеется, открытый

1. Духовно-нравственное растление детей.

«Сексуальное просвещение» детей до 18 лет в учебных заведениях..

Детские «конкурсы красоты» , гиперсексуализация и раннее взросление детей ради родительских амбиций или наживы.

2. Навязывание «ювенальных» технологий западного образца в России.

Приоритет прав ребёнка перед правами родителей. Создание отрицательного образа родителей у детей. Изъятие детей из семьи с целью наказания родителей. Досудебное изъятие детей из семьи кроме случаев реальной, а не косвенной угрозы жизни и здоровью ребёнка. Исключение воли родителей в воспитании личностных идеалов у ребенка.

3. Половые извращения.

Пропаганда в качестве «новой нормы» половых отношений: гомосексуализма, педофилии, зоофилии и т.п. Публичная реклама и использование всемирной символики сообщества гомосексуалистов ( шестицветный радужный флаг и т. п.) Однополые браки. Инцест. Усыновление, опека детей гомосексуалистами, лесбиянками. Операции по смене пола.

4. Гендерная идеология. Изменение пола физического лица без хирургического вмешательства. Гендерное образование детей.

5. Пропаганда феминизма.

6. Проституция. Реклама, пропаганда, легализация проституции.

7. Порнография. Секс-индустрия - секс-товары, секс-шопы.

8. Пропаганда контрацепции, ранних и беспорядочных половых связей.

9. Добровольная бездетность при активной половой жизни.Движение «Чайлд фри».

10. Аборты ( кроме случаев угрозы жизни и здоровью женщины)

11. Художественно необоснованное отображение в СМИ, телевидении, литературе, кино сцен насилия, жестокости, агрессии.

12. Романтизация суицида. Романтизация смерти и в рамках субкультур и тоталитарных сект.

13. Популяризация идеи приемлемости эвтаназии .

14. Пьянство, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Легализация наркотических средств. Реклама наркотиков, алкоголя, табака.

15. Беби-боксы. Пропаганда и упрощение отказа матерей от новорожденных

16.Суррогатное материнство. Пропаганда и внедрение практики рождений детей на заказ.

17. Популяризация темы семейного насилия, насилия над ребенка.

https://ivan4.ru/news/yuvenalnaya_yustitsiya/list_of_anti_demographic_measures_implemented_in_our_country/