Казенное = бесплатное: на лекарства денег нет, на золотые стулья — есть

Как показали итоги года, чиновники показали полную неэффективность в расходовании казенных средств.

Несмотря на победные реляции о наполнении и перевыполнении бюджета, слуги народа не спешат тратить бюджетные деньги. Вот и выходит, что в течение года в больницах нет даже самых необходимых лекарств, а в школах родителям приходится закупать мел для досок, поскольку государство вовремя не нашло денег на закупку и распределение товаров и услуг.

По данным Государственной казначейской службы, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2018 года составили 5,1 млрд грн. По ее данным, за последний месяц минувшего года они сократились в 10,6 раза, или на 49 млрд грн, что является рекордным показателем: в декабре-2016 они уменьшились на 13,3 млрд грн, годом ранее — на 38,9 млрд грн. Согласно сообщению Госказначейства, остатки на ЕКС на начало 2018 года оказались в 2,8 раза меньше показателя годичной давности, когда они составляли 14,26 млрд грн и стали рекордно высокими для этого времени.

По данным Национального банка, который пока безуспешно призывает правительство и местные органы власти тратить бюджетные средства в течение года более равномерно, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в декабре сократились на 13,3%, или на 5,73 млрд грн. На утро 2 января остатки банков составляли 37,49 млрд грн против 40,50 млрд грн на начало 2017 года.

Таким образом, чиновники только за декабрь потратили 50 млрд грн казенных средств, пытаясь уложиться в годовой бюджетный план. Оценить экономические и людские потери от такого разгильдяйства чиновников не представляется возможным.

Год на голодном пайке

В 2017 году ситуация с расходованием госсредств поставила страну на грань катастрофы.

Налоговики выполняли и перевыполняли бюджет, казна пухла от денег, полученных путем массовой эмиссии гривны (и роста цен), однако расходовались деньги с большими опозданиями или не расходовались вовсе, оставаясь на коррсчетах Единого казначейского счета. По сути, из казны относительно вовремя выплачивали только зарплату госслужащим и пенсию. Все остальные расходы оплачивались с большим опозданиями, вынуждая работников бюджетной сферы выходить на акции протеста и угрожать забастовками.

Так, в сентябре задолженность перед медиками составила 81,7 млн грн. В результате, сотрудники отрасли 19 сентября вышли на предупредительную акцию протеста, требуя погашения долгов. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко тогда пообещал бюджетникам, что долги перед ними погасят до конца года. И действительно, долги погасили аккурат под Новый год. Почему надо накапливать долги в условиях переполненной казны остается загадкой. Еще большими были долги государства перед поставщикам коммунальных услуг, которые на середину года составили 25 млрд грн.

Правительству пришлось пересматривать бюджет, чтобы погасить долги по субсидиям. Основной причиной астрономических долгов было повышение цен на газ и выравнивание цены украинского газа с импортной, а также космические штрафы НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ЖКХ и поставщиков коммунальных услуг за задержки с оплатой. Придуманные с потолка миллиардные суммы легли на плечи налогоплательщиков.

Если ранее подобные долги погашались с помощью взаимозачетов между государством и поставщиками услуг, то с нового года начнется монетизация субсидий. Государство отменяет взаимозачеты между государством, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и потребителями жилищных субсидий (а это более 40% населения).

Предусматривается, что субсидианты получат деньги на карточку, с помощью которой и будут оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. Монетизацию планируют разбить на 3 этапа. На первом этапе на денежные расчеты переведут поставщиков услуг. Причем, это начнут делать уже с 1 января. На втором этапе будет проведена подготовка к монетизации на уровне домохозяйств. Будет создана необходимая инфраструктура, единый реестр и базы данных субсидиантов, проведена их верификация. И только на третьем этапе будет проведена монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

«У правительства нет желания ускорить процесс монетизации в пользу населения.

Все деньги они хотят отдать монополистам. Люди с помощью денег могли бы рассчитываться за услуги, либо утеплить дома. Но для них это откалывается на неопределенный срок. При этом для предприятий чиновники не мешкают, для них не нужна никакая подготовка, с 1 числа им уже запустят монетизацию.

Если ранее между государством и поставщиками происходил взаимозачет по задолженностям за газ и по налогам, то сейчас они получат живые деньги, которые будут распихивать на свои нужды, а задолженность перед государством как была, так и останется», — заявил аналитик ОО «Публичный аудит» Тарас Галайда.

Провальной была эффективность расходов и по другим отраслям: не строились и не ремонтировались дороги (при этом акцизы на бензин росли), на оплачивалась вовремя закупка военной техники, была в очередной раз провалена закупка лекарств и вакцин. Чиновники всячески саботировали выполнение обязательств перед бизнесом, блокируя прием налоговых накладных, без которых было невозможно получить «автоматическое» возмещение НДС.

В итоге, к концу году у государства накопилась огромная задолженность по НДС перед экспортерами, которая составила 10 млрд. грн. Этот долг удалось погасить только в середине декабря, что по мнению экспертов, стало основной причиной декабрьского повышения курса доллара. Получив такие большие деньги, бизнес тут же вложился в доллар, который им нужен для выполнения экспортно-импортных контрактов. В итоге, «зеленый» стал стоить дороже 28 грн.

Планы государства не погашать в 2018 году НДС экспортерам масличных культур привели к массовым протестам селян с перекрытием дорог в трех областях. Под их натиском власти отсрочили данное решение, однако его не захотели.

Политика саботажа госрасходов в 2017 году привела к тому, что власти только собирали деньги с людей и бизнеса, но тратить деньги не спешили. Доходы бюджета в 2017 году возросли на 48,7% или 129,24 млрд грн. В тоже время, в августе остатки на ЕКС выросли на 17,08 млрд грн, или на 38,8% — до исторического максимума в 61,2 млрд грн. Достигнутый уровень в 2,6 раза больше показателя годичной давности и на 27,5% выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в конце 2015 года.

Год невыполненных обещаний

Чиновники раздали много пустых обещаний о 2018 г., и на этот год планируют много бюджетных затрат. В частности, увеличатся расходы на содержание армии (+11 млрд грн), закупку новых вооружений (+6,5 млрд грн), силовых структур (МВД, Госпогранслужба и ГСЧС получат прирост 10,8 млрд). С 1 января начинает работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит государственное финансирование в сумме 33 миллиарда гривен. В целом, общие расходы бюджета вырастут на 15%. Все эти государственные траты лягут на плечи украинских налогоплательщиков. Не исключено, что в новом году чиновники еще более затянут расходование государственных средств и тому есть несколько причин.

Во-первых, в 2019 году состоятся президентские и парламентские выборы. Власть предержащие уверены, что у электората короткая память, поэтому нужно попридержать основные траты, чтобы профинансировать бюджетные программы к концу года. Это позволит лучше попиарится на «перерезании ленточек».

Во-вторых, затягивание с финансированием, по мнению чиновников, позволяет сдерживать стремительную инфляцию, которая возникает из-за падения гривны и массовой эмиссии национальной валюты. В-третьих, заработок на бюджетных расходах составляет основу доходов чиновников высшего и среднего звена. Попридержав бюджетные выплаты, можно получить хороший откат или заработать на банковских процентах.

«Деньги с Единого казначейского счета в большом количестве размещены на счетах в государственных банках, на счетах казначейства, сейчас это значительная часть бизнеса руководителей министерств и ведомств — иметь большие остатки на коррсчетах, и, например, их размещать в тех или иных банках, договариваясь о премировании. К примеру, был объявлен тендер о размещении до конца декабря госсредств, причем он объявлен менее чем за сутки, что нарушает закон», — заявил экономист Андрей Блинов.

Удержание десятков миллиардов гривен на госсчетах позволяет чиновникам отчитываться перед начальством об «экономии» бюджетных средств, выписывая себе миллионные премии. Вот на каких расходах слуги народа не экономят бюджетных денег, так это на содержании самих себя. Если на закупку лекарств и учебников денег у чинуш никогда нет, то на фешенебельный ремонт, новую мебель, элитные автомобили деньги всегда найдутся.

К примеру, в начале декабря стало известно, что для Мариинского дворца, церемониальной резиденции президента, решили закупить диваны, столы, стулья и шторы почти на 13 млн гривен. В электронной системе ProZorro появились соответствующие тендерные объявления.

Всю мебель должны будут изготовить из клена в Италии и покрыть редким лаком. Стулья будут частично позолоченные, а кресла и диваны — с резьбой в стиле барокко.

При этом 153 комплекта французских штор обойдутся в 8 млн гривен. Поставить мебель и шторы должны к маю 2018 года.

«Мы видим, какой основной приоритет у госбюджета — рост расходов на содержание административного аппарата. Рекордсменом по росту расходов является расходы на содержание секретариата Кабинета министров. Они выросли в 5 раз — с 300 млн грн до 1,5 млрд. грн. В бюджете они отмечены, как расходы „на реформу”. Давать деньги на зарплаты нескольким десяткам человек и объяснять это расходами на реформу — я называю просто наглостью. Они даже не учитывают, что 2018 год — это предвыборный год. Они бы хотя бы делали вид, что стараются заботиться о гражданах, а не о себе.

Расходы на аппарат президента вырастут на 75% до 2,5 млрд. грн, расходы на Верховную Раду увеличились на 77% — до 2,7 млрд грн. В 2–5 раз увеличиваются расходы на содержание чиновников, тогда как общие расходы бюджета увеличиваются всего на 15%. Это и есть — приоритет нашего правительства по расходной части на следующий год», — заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Сергей Чигирь