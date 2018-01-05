Киевский суд отказал Саакашвили в дополнительной защите

Печерский районный суд украинской столицы зимой оставил политика на свободе, и сейчас надзорное ведомство обжалует это решение в Апелляционном суде.

Михаил Саакашвили получил отказ в административном суде столицы Украины, где он добивался признать себя лицом, которому нужна дополнительная защита.

Защита Саакашвили сообщила о намерении подать апелляцию. Такое решение принял Окружной административный суд столицы Украины. Также юрист заявил, что в связи с отказом удовлетворить иск «никакой экстрадиции объявлено не будет».

Решение на совещании огласила судья.

«В иске Михаилу Саакашвили отказать полностью», — передала судья. Как сообщал ТАСС, по мнению Грузии для экстрадиции Саакашвили «существуют достаточные основания, которые до этого предоставила Украине грузинская сторона». По закону на обжалование имеется 30 дней, юристы собираются пользоваться данной ситуацией.

Политик обжаловал действия миграционной службы, которая отказалась принимать его документы на получение дополнительной защиты.