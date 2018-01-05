Конгресс США просят психиатра о консультации по Трампу

Представители Конгресса США обратились к профессору психиатрии из Йельского университета с просьбой о консультации о возможных психических расстройствах президента США Дональда Трампа.

Эксперт психиатрии Бенд Ли сообщил, что политики провели с психиатром двухдневный брифинг. Всего за советом профессора психиатрии обратились 12 конгрессменов, как правило это были представители оппозиционной Демократической партии, хотя среди них был и один республиканец.

Эксперт добавил, что политики были обеспокоены «перед лицом опасности, которую представляет для страны психическая нестабильность президента».

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала заявления Ли «позорными и нелепыми», добавив, что, если бы Трамп не подходил для работы на посту президента, «он бы, вероятно, и не был там, где сейчас находится».

По ее словам, если бы Дональд Трамп страдал каким либо психическим заболеванием, то не смог бы пройти праймериз на выдвижение в президенты.

Отмечается, что в Американской психиатрической ассоциации в ответ на просьбу прокомментировать действия Ли сообщили, что они противоречат правилу не оценивать психическое состояние людей без личной диагностики.