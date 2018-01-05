Конькобежцы Кулижников и Юсков заявлены на командный спринт на ЧЕ в Коломне

КОЛОМНА (Московская область), 5 янв - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Трехкратные чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях Павел Кулижников и Денис Юсков, а также призер чемпионатов мира Руслан Мурашов заявлены в командном спринте на чемпионат Европы в Коломне, сообщили агентству РИА в пресс-службе Союза конькобежцев России.

Запасным в этом виде программы будет Алексей Есин. На женский командный спринт в составе сборной России заявлены Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина (Екатерина Шихова - запасная).

В заявке на командную гонку у мужчин попали Данил Синицин, Александр Румянцев, Сергей Грязцов (Данила Семериков), Ольга Граф, Екатерина Шихова, Наталья Воронина (Анна Юракова).

Соревнования в командных видах программы состоятся в Коломне в воскресенье.