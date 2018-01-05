Латвия повысила пособия «лесным братьям» на 240 евро

4 января правительство Латвии приняло решение повысить на 240 евро размер пособия бывшим национальным партизанам, то есть «лесным братьям» и диссидентам советского периода.

Эта группа граждан республики именуется «участниками движения национального сопротивления». Сейчас размер пособия для них составляет 100 евро, естественно, кроме пенсии.

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Как сообщает портал DELFI, участниками движения национального сопротивления считаются лица, которые на территории Латвии с 17 июня 1940 года (то есть с момента вхождения Латвии в состав СССР. — ред.) по 31 декабря 1960 года (то есть до разгрома «лесных братьев». — ред.) участвовали в подпольной и вооружённой борьбе с оккупационными властями (с представителями советской власти. — ред.) и воинскими формированиями, оказывали борцам материальную и другую поддержку, рискуя свободой и жизнью. Также участниками движения национального сопротивления признаются лица, которые пропагандировали в этот период идею восстановления независимости Латвии, распространяя нелегальную прессу, активно выступали против идеологии «оккупационного режима», те, кто в период с 1 января 1961 года по 4 мая 1990 года были осуждены, а затем реабилитированы за свою политическую деятельность и убеждения либо были необоснованно и принудительно помещены в лечебные учреждения.

По архивным данным, латышские «лесные братья» убили от 1,5 тысяч до 3 тысяч сторонников советской власти, включая мирных жителей.

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