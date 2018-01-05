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Мать бросила трех маленьких детей и исчезла на 5 дней


Добавлено: 05 янв 2018 в 21:42, Категория: Украина
Мать бросила трех маленьких детей и исчезла на 5 дней

В селе Мытница Васильковского района Киевской области 27-летняя многодетная мать оставила троих маленьких детей и пропала. Ее не было пять дней.

С детьми в возрасте от 3 до 5 лет, был сожитель женщины. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации ГУ НП области.

«Накануне новогодних праздников женщина ушла из дома, оставив детей с сожителем. За детьми мужчина не ухаживал и злоупотреблял спиртными напитками «, — сказано в сообщении.

Дети находятся в детской районной больнице, где медики обследуют состояние их здоровья, а психологи оказывают квалифицированную помощь.

Место, где находилась мать, полицейские установили быстро, однако женщина совсем не думала о том, в каком состоянии ее дети и продолжала развлекаться.



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Добавлено: 05 янв 2018 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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