Мать бросила трех маленьких детей и исчезла на 5 дней

В селе Мытница Васильковского района Киевской области 27-летняя многодетная мать оставила троих маленьких детей и пропала. Ее не было пять дней.

С детьми в возрасте от 3 до 5 лет, был сожитель женщины. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации ГУ НП области.

«Накануне новогодних праздников женщина ушла из дома, оставив детей с сожителем. За детьми мужчина не ухаживал и злоупотреблял спиртными напитками «, — сказано в сообщении.

Дети находятся в детской районной больнице, где медики обследуют состояние их здоровья, а психологи оказывают квалифицированную помощь.

Место, где находилась мать, полицейские установили быстро, однако женщина совсем не думала о том, в каком состоянии ее дети и продолжала развлекаться.