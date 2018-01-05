МЧС сообщило о снеге в столице и области

Из сообщения МЧС РФ по российской столице: «При непогоде вероятны кое-где ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на трассах заторов и аварийных ситуаций, а еще увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма населения». Экстренное предупреждение для граждан и гостей региона размещено на официальном сайте МЧС. Информацию об этом сообщили в пресс-центре основного управления МЧС РФ по российской столице.

Работники МЧС призывают автомобилистов быть аккуратными на трассах и соблюдать ПДД во избежание ДТП.

— На протяжении дня выпадет от 0,5 до 2-х миллиметров осадков, — подчеркнули синоптики. Очевидно налипание снега на проводах и деревьях. Как информирует ИА городских новостеи Москва, в МЧС горожанам рекомендовали вести себя аккуратнее на трассах: избегать внезапных маневров, обгонов, опережений и перестроений.