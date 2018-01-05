Mercedes показал новый G-Class: пока под камуфляжем 

Немецкая компания Mercedes-Benz опубликовала дополнительную информацию о внедорожнике G-Class нового поколения, а также распространила фотографии автомобиля, кузов которого «спрятан» под камуфляжной плёнкой. Мировая премьера культовой модели состоится в рамках автосалона в Детройте-2018.В компании рассказали, что новое поколение модели Mercedes-Benz G-Class ничем не будет уступать предшественнику в преодоление бездорожья. На представленных фотографиях запечатлены экстремальные тесты новинки в горной местности, недалеко от места производства модели.«Гелендваген» нового поколения по-прежнему основан на рамной конструкции, и оснащён блокировками дифференциала. При этом, внедорожник Mercedes-Benz G-Class новой генерации получил независимую переднюю подвеску и новую переднюю ось. Всё это вкупе позволит превзойти предшественника. Также в компании рассказывают, что задняя ось была серьезно модернизирована, чтобы добиться более устойчивого поведения на дороге.Компания Mercedes-Benz отмечает, что внедорожник G-Class нового поколения способен преодолевать брод глубиной 70 см. Дорожный просвет автомобиля составляет 241 мм. Угол съезда и въезда — 30 и 31 градус. Не менее важно то, что у новой модели появился новый режим G-Mode, который активируется, как только SUV попадает в низкий диапазон, или выбирается одна из трех блокировок дифференциала. Режим G-Mode изменяет характеристики автомобиля, чтобы обеспечить максимальную возможность на бездорожье.