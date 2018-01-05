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Межнациональный конфликт в Краснодарском крае вылился в тройное убийство


Добавлено: 05 янв 2018 в 18:29, Категория: Политика
Межнациональный конфликт в Краснодарском крае вылился в тройное убийство

В станице Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края 3 января прошел народный сход, вызванный разгорающимся межнациональным конфликтом. В ночь с 31 декабря на 1 января в местном кафе «Огонек» произошла стрельба, жертвами которой стали диджей и два посетителя. Перед этим в кафе вошли двое мужчин, вооруженные автоматом.

Как рассказали станичники, причиной тройного убийства стала месть атамана станицы за изнасилование его дочери-подростка членами этнической ОПГ.

«Девочка пошла в туалет и долго не возвращалась. На нее напали эти педофилы. Трое и диджей снимал на видео их приставания. Отец вступился за дочь, получил …Отвез семью домой, взял ствол, приехал и отомстил за дочь”, — так о происшествии сообщается в соцсетях.

В свою очередь, телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на местного жителя сообщил о том, что тогда же было совершено еще одно изнасилование. Мужчина рассказал журналистам, что он пришел в заведение перед Новым годом и стал свидетелем надругательства. По его словам, впоследствии он вернулся в кафе, чтобы забрать вещи девушки. На тот момент в «Огоньке» уже произошла перестрелка — мужчина говорит, что его задержали на месте происшествия по ошибке.

«Я находился в том же кафе, пришел забрать свою девушку и увидел картину: толпа цыган стоит наблюдает, а один из цыган насилует мою девушку. Видимо, ее напоили, довели до такого состояния и пустили по кругу», — рассказал мужчина.

«Получается, что в тот же день случилось тройное убийство, но оно случилось не по поводу этой изнасилованной девушки, а по поводу изнасилованной в этот же день другой девушки — дочери атамана», — объяснил собеседник телеканала.

3 января жители станицы собрались на сход.

«Сегодня 03.01.2018 по приглашению местных жителей Атаман (ХКО) «Колосистый» Александр Каданин и другие общественники города Краснодара прибыли на сход станичников, который как раз и был посвящен этому происшествию… Все свидетели происшествия со слов местных жителей полностью запуганы местной этнической ОПГ и так называемыми «правоохранителями». Атамана Александра Ставичуса, который стрелял в ту ночь, жители охарактеризовали, как полностью положительного человека» (атаман - отец четырех детей), сообщается на странице «Краснодарец» в сети Вконтакте.

По словам жителей станицы, этническая группировка полностью подмяла под себя все МВД и систематически совершает различные преступления. Один из застреленных, как рассказали местные, регулярно совершал преступления и все время откупался.

В свою очередь местные правоохранительные органы и СМИ сообщили, что имела место «обычная бытовая драка», результатом которой стало убийство, а «факт изнасилования дочери одного из задержанных не подтвержден».

***

Появилась альтернативная версия тройного убийства в станице Ладожской

По словам знакомых убитых, что те не совершали изнасилования и не конфликтовали с убийцей.

Видео с рассказом о погибших и возможных причинах убийства было записано правозащитником Альбертом Гаямяном. По версии молодых людей убитые никакого изнасилования не совершали и в кафе «Огонек» приехали уже после того, как там произошел конфликт убийцы с одним из посетителей кафе. По свидетельствам героев видеоролика сам будущий убийца вел себя неадекватно, приставал к девушкам и в итоге подрался.

Как ранее сообщало «ЯСНО», трагедия произошла 31 декабря в 2 ночи в кафе «Огонек» в Усть-Лабинском районе. По рассказам очевидцев стрельбу по посетителям кафе открыл мужчина, вооруженный автоматом. Позже, на территории Кореновского района, он и его соучастник были задержаны сотрудниками ДПС.

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Следственный отдел по Усть-Лабинскому району краевого управления СКР продолжает расследование уголовного дела об убийстве трех мужчин в станице Ладожской 31 декабря 2017 года. По подозрению в совершении преступления по горячим следам были задержаны 32- и 34-летние местные жители.

По данным следствия, в ночь на 31 декабря обвиняемые находились в одном из кафе Ладожской, где между ними и группой других посетителей произошел конфликт, в ходе которого участники нанесли друг другу побои. После мужчины ушли из кафе, но через некоторое время вернулись. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых из автомата произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их, после чего вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший также скончался. По уголовному делу назначены судебно-медицинские, баллистическая, дактилоскопическая и техническая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы.

Судом по ходатайству следователя задержанные заключены под стражу. Подозреваемые допрошены и дают показания. Примечательно, что один из задержанных дал показания о том, что он производил выстрелы в людей, не имевших с ним конфликта, что обусловлено, по его мнению, алкогольным опьянением. Следствием установлено, что мотивом преступления стал бытовой конфликт. Информация о якобы совершенном погибшими преступлении в отношении дочери подозреваемого в убийстве не подтверждается как показаниями самих фигурантов, так и другими материалами уголовного дела. Кроме того, распространенная в социальных сетях информация о совершении якобы изнасилования в отношении другой девушки также не находит своего подтверждения и опровергается самой девушкой.

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[url=http://www.yugopolis.ru/news/prichinoj-rasstrela-treh-chelovek-v-stanice-ladozhskoj-stal-bytovoj-konflikt-108772]



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Добавлено: 05 янв 2018 в 18:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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