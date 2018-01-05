Михаил Саакашвили сделал резонансное заявление о президенте Украины

Приговор суда, вынесенный в Грузии в отношении Саакшвили, выгоден троим людям - действующему президенту Иванишвили, а также его коллегам из Украины и России - Петру Порошенко и Владимиру Путину.Об этом заявил Михаил Саакашвили, комментируя обвинительный приговор, согласно которому он был заочно осужден на три года лишения свободы.Бывший губернатор Одесской области рассказал, что Порошенко и Иванишвили обсуждали вопрос "нейтрализации Саакашвили" еще во время встречи в Грузии. После оной Саакашвили был лишен украинского гражданства."Украинская власть тормозит рассмотрение дела о незаконном лишении меня гражданства и ускоряет рассмотрение дела по моей экстрадиции в Грузию", - отмечает Саакашвили.Кроме того политик подчеркнул, что по его информации президент Украины Петр Порошенко имел телефонный разговор с Владимиром Путиным в конце 2017 года, во время которого также поднимался "вопрос Саакашвили".В Администрации президента Украины пока никак не отреагировали на заявление Михаила Саакашвили.