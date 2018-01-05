Министр финансов США ввел санкции против 5-ти компаний из Ирана

Официальный Вашингтон расширил ограничительный список по Ирану.

«Сегодня Департамент Казначейства по мониторингу за зарубежными активами (ОФАК) санкционировал 5 иранских компаний, подчиненных ключевому элементу иранской программы баллистических ракет», — говорится в пресс-релизе. Об этом информирует агентство Рейтер ссылаясь на объявление МинФин США.

Ведомство передает, что что вторичные санкции внесены в отношении исследовательского центра Shahid Eslami, а кроме этого компаний Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries и Shahid Shustari Industries. По его словам, иранское руководство ставит программу выше благополучия иранского народа. «Мы будем без колебаний обличать неэффективное экономическое управление режима и перенаправление значительных ресурсов на финансирование угрожающих ракетных систем во вред гражданам [Ирана]", — проинформировал минфин США Стивен Мнучин.

В пояснении Госдепартамента о 3-х физических лицах в списке сообщается, что они «связаны с террористической группировкой «Аль-Каида (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове», «Аш-Шабаб» и «Аль-Каида в государствах исламского магриба»». Мухаммад аль-Газали является членом АКАП высочайшего ранга, Абукар Али Адан является заместителем главаря «Аш-Шабаб», а Ванас аль-Фатих, будучи членом «Аль-Каиды в государствах исламского магриба», отвечал за планирование атаки на Национальный музей Бардо в столице Туниса к началу весны 2015 г.