Минсоцполитики сообщили, как в 2018 году вырастут пенсии

Министерство социальной политики Украины прогнозирует рост пенсий в 2019 году на 20%.

Пресс-служба министерства со ссылкой на замминистра Николая Шамбира сообщает, что главным приоритетом пенсионной реформы было и остается увеличение размера пенсий.

Шамбир добавил: «Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу, и составит 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий, полностью перекрывая уровень инфляции, и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит примерно 20% к размеру пенсий».

Также, он отметил неизменность позиции министерства относительно проведения осовременивания пенсий для военнослужащих.

Кроме того, он подчеркнул: «С 2008 года пенсии военнослужащих не менялись, и это является самой большой проблемой. На сегодня разработан соответствующий законопроект, который обрабатывается совместно с центральными органами исполнительной власти, и в кратчайшие сроки он будет подан на рассмотрение Верховной Рады. Ключевая позиция Министерства социальной политики — увеличить пенсии военных с 1 января 2018 года».