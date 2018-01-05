Минюст арестовал имущество шоумена Мухарского: названа причина

Имущество известного украинского шоумена Антона Мухарского арестовано из-за долга по алиментам, составляющего около 400 тысяч гривен.

Первый замминистра юстиции Наталья Бернацкяя сообщила: «В случае Антона Мухарского: на четверых детей не платились алименты. Задолженность накопилась под 400 тысяч гривен, и было арестовано его имущество».

По ее словам, часть арестованного имущества уже продана на электронном аукционе. Так, с молотка ушел автомобиль с изображением Мухарского и его бывшей жены Снежаны Егоровой.